De Ligt y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Su ingreso a Juventus de Turín no fue lo que esperaba. El central holandés Matthijs de Ligt reconoció que fue difícil su adaptación en el equipo italiano despues de haber brillado en el Ajax de Holanda.

De Ligt, que fue uno de los mejores centrales de la anterior temporada, afirmó que Cristiano Ronaldo no lo convenció para que firme por la Juventus cuando tenía la chance de jugar por el Barcelona de España.

"La temporada pasada jugué en el Ajax, gané el premio Golden Boy y fue en Turín donde lo recibí. Era la primera vez que viajaba con mi novia fuera del país, es decir, antes de firmar con la Juventus. Luego tuve mucho tiempo para pensar y me uní al club finalmente. Ronaldo me habló y fue un gran honor. Pero no me convenció de venir a la Juventus. Cuando entré por primera vez, me sentí como un niño en una tienda de golosinas. Estaba Buffon, Ronaldo... Después de dos meses sentí que podía ser yo mismo", dijo en entrevista con el canal de YouTube Foot Truck.

De Ligt añadió que, debido a su falta de entrenamiento, incluso le costó respirar en el arranque del duelo ante Tottenham en la gira de Asia, el cual fue su primer partido con la casaquilla de la 'Vecchia Signora'.

"Me dijeron que la razón por la que me contrataron fue porque pensaban que era maduro y sabía cómo manejar la presión. Por supuesto, hay similitudes entre el fútbol italiano y holandés, pero siempre es diferente. Al principio fue difícil, tenía muchos ojos puestos en mí. La negociación entre Juve y Ajax duró mucho, llegué más tarde que los demás y sin entrenar tuve que jugar contra el Tottenham en la gira en Asia. Después de veinte minutos me costó respirar. No estaba en forma y no me gusta jugar así. En el segundo partido marqué un gol y eso provocó más presión, pero tuve que acostumbrarme", expresó.