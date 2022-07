Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo no viajó a la gira de pretemporada del Manchester United en Tailandia y Australia debido a un "problema familiar". Este excusa no es creíble para los medios británicos que aseguran que el crack mundial de 37 años quiere salir de los 'Red devils' para jugar en un equipo que dispute la próxima Champions League, certamen donde es goleador histórico.

Al respecto, el periodista Manu Sainz de AS de España dio detalles de la postura del cinco veces ganador del Balón de Oro en el mercado de fichajes.

"El tiene claro que no quiere seguir en Manchester United. Él ha hablado con Ten Hag y le dijo que no le convence el proyecto", señaló el colaborador del medio español quien indicó que Cristiano Ronaldo está molesto debido que el United no se ha reforzado con grandes nombres como lo hicieron Manchester City y Liverpool con Erling Haaland y Darwin Núñez, respectivamente.

"A él la llegada de Erling Haaland a Manchester City y Darwin Núñez a Liverpool le ha hecho mucho daño. Porque él ve que un equipo (Manchester United) se refuerzan con jugadores de segunda fila, mientras sus grande rivales para ganar el título se han reforzado con un jugador que ha costado de 100 millones y uno que será el número uno", agregó Sanz.

Cristiano Ronaldo tiene contrato hasta 2023 en United. | Fuente: AFP

Cristiano quiere jugar la Champions

El Manchester United no consiguió clasificarse para la Liga de Campeones de la nueva temporada al terminar sexto en la pasada Premier League.

Cristiano Ronaldo ya jugó en el Manchester United en una primera etapa (2003-2009). Fue elegido el mejor jugador del club inglés la pasada temporada y marcó en ella 24 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones.





