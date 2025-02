¿Dardo a Lionel Messi?: Cristiano Ronaldo dice que la MLS es peor liga que la de Arabia Saudita

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo ya es una leyenda del fútbol; sin embargo, sigue haciendo crecer sus registros. Con el Al Nassr anotó un doblete este lunes y alcanzó los 923 goles en su carrera profesional.

El portugués va acercándose a la inédita cifra de las 1 000 conquistas y tiene claro que los números lo colocan en el olimpo de la historia del fútbol. “El mejor de la historia soy yo, punto, los números no engañan”, afirmó.

La liga de Arabia, superior a la MLS

En entrevista con La Sexta, Cristiano Ronaldo fue consultado por su presente en la liga de Arabia Saudita, a la que llegó en 2023 con Al Nassr. Para ‘CR7’ no están justificadas las críticas hacia el nivel de la Saudi Pro League, a la que colocó por encima de la MLS.

"La gente no sabe, la gente opina y habla demasiado. Eso es normal. A mí a veces me da mucha pena, porque es una realidad completamente diferente cuando la gente habla de Arabia Saudita y cuando la gente habla de Estados Unidos, por ejemplo", señaló.

Al ser consultado si la MLS, donde juega Lionel Messi, es peor que el torneo de Arabia Saudita, el luso lo afirmó sin titubear.

“Obvio, obvio. Pero, como es Arabia Saudita, se menosprecia una poco más. Pero sé también que esa gente que habla no sabe lo que dice. Solo quien juega aquí, solo quien está aquí, que juega en la Liga, sabe. Hay que dar valor", indicó.

Cristiano Ronaldo, vigente a los 40 años

Cristiano Ronaldo está próximo a cumplir 40 años, pero sigue mostrándose en gran nivel con la camiseta de Al Nassr y la Selección de Portugal. Así, el ‘Bicho’ remarcó que todavía no piensa en el retiro debido a la “pasión” que siente por el fútbol.

“Si otro estuviera en mi posición, con las condiciones que yo tengo, ya hubiera dejado el fútbol diez años atrás. Pero yo sigo con esa pasión. Yo soy diferente de los demás. No solo por números. En todos los aspectos, en números de fútbol y números fuera del fútbol. Es igual. Yo soy diferente y punto final. Claro que lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme. O me presumo por algo que es verdad. Hay que asumir los factos”, sentenció el cinco veces ganador del Balón de Oro.