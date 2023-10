¿Se burló? La reacción de Cristiano Ronaldo al comentario de Tomás Roncero por el Balón de Oro de Lionel Messi

La noche del último lunes, 30 de octubre, se llevó a cabo la premiación del Balón de Oro 2023, distinción que la ganó el Lionel Messi por octava vez consecutiva.

La victoria del delantero argentino generó una serie de comentarios positivos y negativos, siendo la más candente la que dijo Tomás Roncero.

El periodista español de El Chiringuito y Diario As no tuvo reparos en criticar la entrega del premio al capitán de la ‘Albiceleste’, asegurando que fue un trofeo en honor a su trayectoria y no por su año futbolístico.

Sus palabras, expresadas en las redes sociales de As, generaron diversas reacciones. Pero, la que más llamó la atención fue la de Cristiano Ronaldo, quien publicó una serie de emoticones de una persona sonriente, respondiendo de manera sarcástica a los comentarios del periodista.

¿Qué dijo Tomás Roncero?

En un monólogo publicado en Instagram, el periodista indicó que el premio a Lionel Messi se ha convertido en un homenaje, pues hace algunos meses "está retirado" en Miami.

"Bueno, amigos, se consumó lo que sabíamos. Messi, le iban a dar otra vez el Balón de Oro. Como homenaje, está bien. Si han convertido el premio en un homenaje a la trayectoria, pues me parece que es un buen homenaje. Sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami. Ya el último año parece que estaba retirado porque solo se preparó para jugar el Mundial", indicó en un primer momento.

Luego, indicó que de los ocho balones de oro que ganó, cinco son bien merecidos. "Ahora tiene ocho, vale. Cinco son bien merecidos, pero ha habido tres...", dijo en un inicio, para explicar los balones de oro que no debió ganar.

"En 2010, Xavi o Iniesta, punto. Messi, en ese Mundial, no metió ningún gol. La final de la Champions no la jugó porque el Inter de Mourinho lo eliminó. Hace dos años, Bayern Munich de Lewandowski. Bota de Oro, mete todos los goles y ganó los seis títulos posibles. Y este año, Haaland, récord histórico de la Premier. Ha superado todos los récords. Gana todos los títulos que debía ganar en el City (...) Es la realidad, Messi, cinco Balones de Oro ganó en su carrera más que merecidos y tres de regalo. Felicidades, Leo, felicidades, campeón", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Tips para reducir tu consumo de energía y ahorrar en tu recibo de la luz

En lo que va del 2023, las tarifas eléctricas acumularon una reducción de 11,13% generando un alivio para los bolsillos de los hogares, pero ¿Cómo seguir ahorrando más energía?