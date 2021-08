Cristiano Ronaldo con Álex Ferguson. | Fuente: EFE

Es considerado su padre deportivo y es una voz autorizada. Álex Ferguson, exentrenador de Cristiano Ronaldo en Manchester United, fue decisivo para que el crack mundial de 36 años no fiche por el Manchester City y en cambio selle su retorno a los 'Red Devils', según la prensa inglesa.

Luego de confirmarse su salida de Juventus para retornar a Manchester United, salió a la luz la llamada de Ferguson a Cristiano, que en las últimas horas cambió de opinión cuando su fichaje a Manchester City era inminente.

Tras su salida en 2009 de Manchester United, la relación de Cristiano y Ferguson se mantuvo vigente y en más de oportunidades mostraron su buena química fuera de las canchas.

En 2018, Cristiano reveló que Ferguson tuvo un buen gesto y desde ese entonces valoró más su amistad. El DT del United no dudó en darle permiso para ur a ver a su papá.



"Mi papá estaba enfermo en Londres, en un hospital en coma. Tuve una conversación con él (Ferguson) y le dije: 'Jefe, no me siento bien, tenemos momentos importantes con el equipo pero quiero ver a mi papá. Me dijo: 'Cristiano, si quieres irte un día, dos o una semana anda, te vamos a extrañar porque eres importante, pero tu papá está en primer lugar", detalló 'CR7' en ese entonces.





