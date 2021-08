¿Cristiano Ronaldo rumbo al United? | Fuente: AFP

El futuro de Cristiano Ronaldo cambiará en las próximas horas. Cuando Manchester City estaba cerca de incorporarlo a sus filas y su fichaje era inminente, surgió el interés de Manchester United por lo cual las negociaciones han dado un giro de 180 grados.

Juventus confirmó este viernes la salida de Cristiano Ronaldo. y horas después el periodista argentino de ESPN Christian Martin aseguró que el United no se rinde por tener de vuelta al cinco veces ganador del Balón de Oro y lanzó una propuesta que está evaluación por parte del agente Jorge Mendez.

"Manchester United ofrecer una nueva propuesta a Cristiano. El portugués ya dejó Turín en su avión privado. Jorge Mendez negocia con ambos clubes de Manchester", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Cristiano figura del United

Cristiano Ronaldo brilló en el Manchester United, con el cual ganó una Champions League y en el que tuvo como compañeros a leyendas del club como Ryan Giggs, Paul Scholes y el actual entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

De esta manera, Cristiano Ronaldo estaría llegando en breve a Inglaterra para sellar su retorno a la Premier League. La pregunta es: ¿retornará a su exequipo o irá con el archirrival dirigido por Pep Guardiola?

ATENCION: MANCHESTER UNITED AHORA OFRECE NUEVA PROPUESTA A CR7. EL PORTUGUES YA DEJÓ TURIN EN SU AVION PRIVADO. JORGE MENDES NEGOCIA CON AMBOS CLUBES DE MANCHESTER. En minutos en @SC_ESPN pic.twitter.com/5Fcv2wAnn5 — Christian Martin (@askomartin) August 27, 2021

DT de confirma salida de Cristiano Ronaldo

El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo "no tiene intención de jugar" en la 'Juve' y que por eso no ha entrenado este viernes con el equipo ni será convocado para el partido de la Serie A de este fin de semana ante el Empoli.



"Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en el Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli", dijo el técnico del club turinés.



Allegri dijo que "Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante", mientras recalcó que "queda el Juventus, que es lo más importante".





NUESTROS PODCATS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.