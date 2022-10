Cristiano Ronaldo aún no anota en la Premier Legaue 2022-23 | Fuente: EFE

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, se encuentra en la mira por el mal momento de los 'Red Devils' y también por la suplencia de Cristiano Ronaldo, que no jugó ni un minuto en la dura derrota (6-3) ante el Manchester City por la novena jornada de la Premier League.

El exentrenador de Ajax se pronunció sobre la situación del exjugador de Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa, a quien a su parecer no es "infeliz". "No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta", señaló.

"No tiene nada que ver su futuro, su situación (de suplente) no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo", agregó el neerlandés que tampoco utiliza de titular al brasileño Casemiro.



Cristiano, titular indiscutible la temporada pasada, solo suma tres titularidades esta campaña, dos de ellas en Europa League, lo que ha reducido su aportación al equipo. El astro portugués, que pidió salir en verano europeo para poder disputar la Champions League, solo ha marcado un gol en ocho partidos.

Su contrato es hasta el 30 de junio del 2023.

¿Cristiano Ronaldo jugará en Europa League?

Erik ten Hag alista su equipo para el enfrentamiento de Manchester United ante Omonia de Chipre por la tercera jornada del Grupo E de la Europa League. La cita será este jueves a las 11;45 a.m. (hora peruana).

Casemiro y Cristiano Ronaldo son suplentes en Manchester United. | Fuente: AFP

Cristiano mostró su respeto por el escudo de Manchester City

Cristiano Ronaldo no está pasando su mejor momento futbolístico. En Manchester United es suplente y no cuenta con la confianza de su entrenador Erik ten Hag, que lo dejó en el banco de suplentes en el compromiso ante Manchester City por la novena jornada de la Premier League 2022-23.

Desde las tribunas del Etihad Stadium, Cristiano Ronaldo sufrió con los tripletes de Erling Haaland y Phil Foden en el derbi de Manchester. Aunque el cinco veces ganador del Balón de Oro también llamó la atención por un buen gesto.

A través de un video filtrado en las redes sociales se aprecia la llegada de los jugadores de Manchester United al coloso de los 'citizens'. Uno a uno fue pasando, pero se destacó cuando Cristiano evitó pisar el escudo de Manchester City a modo de respeto.