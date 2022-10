Cristiano Ronaldo arrojó el celular de un niño hincha del Everton | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

Cristiano Ronaldo, el delantero del Manchester United, no aceptará la acusación de la federación inglesa por lanzar al suelo el celular de un aficionado.

El incidente ocurrió la temporada pasada, cuando el delantero portugués, camino del vestuario después de la derrota de los ‘Red Devils’, tiró al suelo el celular de un niño hincha del Everton tras caer 1-0 en Goodison Park por la Premier League.





La federación inglesa acusó a Cristiano Ronaldo hace unas semanas por "conducta impropia" y si esta situación sale adelante, el futbolista del Manchester United podría recibir una sanción.





Así fue como Cristiano Ronaldo lanzó el celular de un niño

Así fue la lamentable acción de Cristiano Ronaldo contra un fanático | Fuente: @evertonhub

Cristiano Ronaldo tenía hasta el 10 de octubre para responder a la acusación y su técnico, Erik Ten Hag, confirmó que ha hablado del tema con el futbolista y que este no la aceptará.

"Lo he hablado con él y no aceptará la acusación", dijo el entrenador neerlandés en la previa del partido de Europa League que el Manchester United disputará este jueves contra el Omonia de Chipre.

El hecho se dio el pasado 9 de abril. Cristiano Ronaldo se disculpó a través de un mensaje en redes sociales e invitó al niño acudir a un partido del Manchester United en Old Trafford. Esto fue rechazado por la madre del aficionado.

“El niño estaba en shock. Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake (el niño) no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo", mencionó.

Cristiano Ronaldo convirtió ante Everton su primer gol en la actual Premier League | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo, entre goles y polémica

Cristiano Ronaldo aparece otra vez en la polémica frente a una posible sanción de parte de la federación inglesa. En tanto, el cinco veces ganador del Balón de Oro buscará empezar una racha de goles con el Manchester United, tras marcar el último fin de semana, precisamente ante Everton, su primer tanto en la actual Premier League.

Un ‘CR7’ suplente en esta campaña para Ten Hah llegó a los 700 goles en toda su carrera a nivel de clubes. Frente al Omonia Nicosia se perfila como titular en un duelo clave para seguir en carrera por el pase a octavos de final de la Europa League.





