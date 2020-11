En aquel partido, Cristiano Ronaldo estuvo en el banco y nunca ingresó al campo | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Un tribunal surcoreano falló hoy a favor de que una empresa organizadora de eventos indemnice a espectadores que asistieron a un amistoso disputado en Seúl en 2019 entre un combinado de la liga del país asiático y la Juventus en el que no jugó Cristiano Ronaldo.



El tribunal del Distrito Central de Seúl consideró que la empresa The Fasta, organizadora del encuentro, deberá compensar económicamente a 162 personas que acudieron al estadio de la Copa Mundial de la capital surcoreana para ver jugar al delantero de Madeira, según informó la agencia de noticias Yonhap.



La compañía promocionó el encuentro afirmando que el astro portugués jugaría al menos 45 minutos del encuentro entre su equipo y un equipo All-Star de la K-League surcoreana.



The Fasta logró vender las 65.000 localidades del recinto para el partido, disputado el 26 de julio de 2019 y en el que finalmente Cristiano se quedó en el banquillo sin saltar al campo.



El tribunal ha ordenado a la empresa que devuelva la mitad del importe de las entradas -valoradas entre 30.000 y 400.000 wones (22-302 euros/27-358 dólares)- a los demandantes más una compensación de 50.000 wones (37 euros/45 dólares) a cada uno.



Es la segunda sentencia de este tipo relacionada con este partido, ya que en febrero un tribunal de la ciudad de Incheon (al oeste de Seúl) ordenó a la empresa compensar a dos asistentes con 371.000 wones (280 euros/332 dólares) para cada uno.

(Con información de EFE)