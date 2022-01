Cristiano Ronaldo. | Fuente: The Best

El portugués Cristiano Ronaldo recibió el premio especial a su trayectoria en la gala The Best de la FIFA, celebrada en Zúrich (Suiza), tras batir el récord de goles de selecciones nacionales. 'CR7', que suma ya 115 dianas con la selección lusa, superó el pasado año la anterior marca universal que ostentaba, con 109 dianas, el delantero iraní Ali Daei.



El portugués, que milita en Manchester United, agradeció a sus compañeros de la selección, así como a su familia, mujer e hijos, y aseguró que estaba "muy orgulloso".



Cristiano, que estuvo en directo en la gala, celebrada a puerta cerrada, aseguró que sigue teniendo "pasión por el fútbol". "Juego desde los 5 o 6 años y cuando piso el césped, voy a entrenar, disfruto. Mi motivación está todavía ahí. Cumpliré 37 años muy pronto y estoy motivado", declaró.



"He trabajado muy duro y sigo en ello. Amo este deporte. Todavía siento esa pasión y quiero seguir. Cuando la gente me pregunta cuánto seguiré, digo que espero jugar 4 ó 5 años más. Todo es mental. Físicamente, si tratas bien a tu cuerpo, te va a responder cuando se lo pidas", añadió.

El cinco veces ganador del Balón de Oro ha brillado en Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

