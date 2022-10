Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta el 30 de junio del 2023. | Fuente: AFP

Juventus, investigado por la Fiscalía de Turín por un posible falseo de cuentas en 2020, ocultó un acuerdo con el portugués Cristiano Ronaldo que aceptaba que aplazar el pago de 20 millones de euros de su salario para colaborar con la situación económica del club, revelaron este miércoles los medios italianos.



La policía financiera italiana inició en noviembre de 2021 una investigación sobre las cuentas de la 'Juve' en el año anterior, cuando muchos clubes, incluido el blanquinegro, acordaron una reducción de salario para ayudar con la situación económica provocada por la pandemia de COVID-19 con algunos de sus futbolistas, aunque no se desveló el nombre de Cristiano Ronaldo.



Como consecuencia de la investigación, se descubrió que el acuerdo del Juventus con sus jugadores no fue de una renuncia del salario, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses acordados (de marzo a junio), según las mismas fuentes.



Esto habría supuesto un ahorro para el club, al no haber incluido en su balance económico el sueldo aplazado como una deuda y haber pagado las cuantías a los jugadores a través de acuerdos privados, algo prohibido por la federación italiana de fútbol (FIGC).







Casi 20 millones de euros en caso Cristiano

La Fiscalía ha encontrado ahora -explican los medios- un documento que la 'Juve' ocultó en su día y en el que el club turinés se comprometía al pago de 19.8 millones de euros a Ronaldo, exactamente el importe correspondiente a su sueldo de cuatro meses.



Este pago, al igual que el de resto de jugadores implicados, no aparece en el ejercicio económico de ese año, añaden.

