Cristiano Ronaldo reveló cuál era el mensaje motivador que le enviaba Zinedine Zidane mientras fue su entrenador en Real Madrid. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JONATHAN NACKSTRAND

Estratega mental. Cristiano Ronaldo, ex delantero de Real Madrid, recordó su pasado siendo dirigido por Zinedine Zidane y aseguró que el entrenador francés supo trabajarlo no solo física, sino también psicológicamente.

"Zidane me ayudó mucho. Por su trayectoria yo lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, hablar y cómo me trataba", declaró el portugués para el programa Making Of de DAZN.

Asimismo, reveló cuáles eran las palabras que utilizaba el francés durante los entrenamientos y momentos previos a los partidos con los 'merengues'.

"Me solía decir, "Cris, descansa, tú marcarás la diferencia, siempre". Siempre fue honesto conmigo. Por eso siempre lo llevaré en el corazón", agregó el actual delantero de Juventus FC.

De otro lado, el crack portugués afirmó que estos mensajes llegan a ser casi igual de importantes que la preparación física: "La confianza que un jugador necesita no depende casi de él, sino de las personas que lo rodean, otros jugadores y el entrenador", sostuvo el candidato al premio The Best 2019.