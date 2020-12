Cristiano Ronaldo tiene 7 goles en los mundiales | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo no cesa en su deseo de ser el mejor y ganar todo lo posible con su equipo y selección, una mentalidad que le llevó a completar el 2020 con 44 goles anotados y recientemente recibiendo el premio al mejor jugador del siglo XXI en la 12° ceremonia de los Dubai Globe Soccer Awards.

En febrero próximo cumplirá 36 años y aunque habitualmente a esa edad los jugadores atraviesan por sus últimos pasos en el fútbol, ‘CR7’ no ve siquiera cerca el retiro y se fijó un gran reto por delante. "Quiero ganar el Mundial", dijo en entrevista con ‘Sky Sports’.

El portugués apunta a todo hacia la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde sería su quinta y última participación. Para entonces tendría 37 años.

"Mi objetivo, y lo imagino con los ojos cerrados, es tener un futuro brillante. Con la Selección ganamos la Eurocopa de 2016 y ahora queremos la Copa del Mundo. He conseguido dos títulos, incluida la Nations League y ahora voy por el Mundial. He ganado trofeos en todos los clubes en los que he estado, pero la Copa del Mundo es mi gran sueño", enfatizó el goleador de Juventus.

Con cuatro mundiales disputados, Cristiano Ronaldo llegó más lejos con Portugal en Alemania 2006, edición en la que culminaron en el cuarto puesto. Hasta el momento registra siete goles en la máxima competición de selecciones.

"Me siento en un gran momento, pero no sé qué va a pasar más adelante. Este período es excelente, estoy feliz. Aún estoy en óptimas condiciones, en la cima y espero jugar muchos años más, aunque nunca se sabe", afirmó el delantero.