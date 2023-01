Cristiano Jr. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. | Fuente: AFP

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, si quisiera podría convivir en Riad con el astro portugués después de que este haya fichado por el club saudí Al Nassr. Aunque no estén casados, el país que prohíbe por ley que una pareja viva bajo un mismo techo sin haber contraído antes matrimonio podría hacer la "vista gorda" y permitir que residan juntos.



Así lo afirmaron a EFE dos abogados saudíes especializados en Derecho Civil, que prefirieron guardar el anonimato por la sensibilidad del tema, ya que las estrictas leyes conservadoras islámicas de Arabia Saudita prohíben expresamente la convivencia de una pareja sin un contrato de matrimonio.



"Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito", señaló uno de los abogados.



Otro de los letrados indicó que respecto al tema de la convivencia, las autoridades saudíes "hoy en día ya no interfieren en este asunto - para los expatriados-, aunque la ley prohíba la convivencia sin matrimonio", destacó.



En ese sentido, y en referencia expresa a los extranjeros que viven y trabajan en Arabia Saudí, añadió que "la Policía ya no investiga ni persigue a nadie".



Cambios en derechos especialmente para las mujeres

Esto era impensable hace unos pocos años, en un país que aún se rige por una estricta interpretación de la ley islámica o "sharía".



Pero desde que Mohamed bin Salmán fuera designado príncipe heredero en 2017, se han producido avances en materia de reconocimiento de derechos especialmente para las mujeres, aunque, por otro lado, continúan los abusos y detenciones de activistas de derechos humanos.



Además, el también primer ministro del reino ha procedido a numerosas reformas, sobre todo en el marco del deporte y entretenimiento, con el fin de modernizar el país en el marco de la Visión 2030.



En cualquier caso, y bajo ningún concepto, las libertades que se permiten a las y los extranjeros que residen en el país árabe, particularmente a los occidentales, se aplican a los nacionales saudíes.

