Cristiano Ronaldo, delantero portugués de Juventus. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo habló de cómo se adaptó a su primera temporada en Juventus de Italia tras su salida de Real Madrid. El astro portugués también dio detalles de cómo sobrelleva la presión de ser una figura mundial.

"Lo primero que hago cuando llego a un nuevo club, es ser yo, no ser más. Mi ética de trabajo es siempre la misma. Si un dueño de una empresa llega y empieza a rajar de todo el mundo, la gente no le verá como un líder. Dirá: 'Este es mi jefe, pero no me trata bien'. Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo”, declaró ‘CR7’ en entrevista con el diario El País.

Cristiano Ronaldo enfatizó que los jugadores y el cuerpo técnico de Juventus vieron cómo se preparaba físicamente para seguir uno de los mejores futbolistas del mundo a sus 34 años.

“Si eres listo, captas cositas que te hacen mejorar como atleta. En la Juve me adapté perfectamente. Vieron que no soy un vendehumo. Es Cristiano y es lo que es porque se cuida. Una cosa es hablar y otra, hacer. ¿Por qué gané cinco Balones de Oro y cinco Champions?”, agregó.

El ‘7’ de Juventus confesó que juega con presión desde muy joven. "Es cierto que sentí presión desde muy joven. Cuando vine para Madrid fui el jugador más caro de la historia. En Manchester, después de ganar mi primer Balón de Oro a los 23 años, la gente ya pensaba: 'Mira, este tiene que estar a tope'. En los últimos diez, 12 años, siempre he tenido esa presión adicional”, puntualizó.