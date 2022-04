Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. | Fuente: Instagram

Luego de una lamentable noticia tras el fallecimiento de su gemelo hombre, la familia de Cristiano Ronaldo reapareció en las redes sociales. La estrella de Manchester United y la Selección de Portugal presentó a su hija recién nacida con un conmovedor mensaje.

"Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos", empezó Cristiano que estuvo acompañado de su pareja Georgina Rodríguez y de sus otros hijos.

"Vuestro apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienes por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo", agregó 'CR7'.

La presentación de la nueva hija de Cristiano Ronaldo. | Fuente: Instagram

Cristiano agradece a Liverpool

La superestrella portuguesa del Manchester United, Cristiano Ronaldo, en duelo por el reciente fallecimiento de uno de sus dos bebés recién nacidos, mostró este jueves su agradecimiento al Liverpool y a sus aficionados por el apoyo que le dieron en el partido del martes entre los dos equipos.

En el minuto 7 de juego, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en Anfield, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para un minuto de aplausos en apoyo a Cristiano Ronaldo, mientras que el célebre Kop (la famosa tribuna de aficionados del Liverpool) entonaba el himno del club, "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo).





