Cruz Azul vs Montreal por Concachampions | Fuente: @CruzAzul

Cruz Azul recibirá este miércoles al Montreal FC de la MLS, con la meta de sacar ventaja en su estadio, el Azteca, en el duelo de ida de los cuartos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, conocido por Concachampions.



Después de perder 1-3 ante el Puebla, el pasado sábado en el Clausura mexicano, los Azules llegaron a tres derrotas consecutivas en el Azteca y necesitan cambiar la tendencia ante un rival que llega motivado luego de eliminar al Santos Laguna.



Los Azules del entrenador peruano Juan Reynoso aparecen en el quinto lugar del Clausura con la cuarta ofensiva más letal y la undécima defensa; el equipo ha tenido altibajos en sus últimas salidas, algo que Reynoso deberá solucionar.



Con seis títulos en ocho finales, el Cruz Azul es el segundo conjunto más ganador de Concacaf, cuya liga ha sido ganada 37 veces por México, seguido de Costa Rica, con seis títulos, El Salvador con tres, y Surinam, Guatemala,Trinidad y Tobago, Honduras, Estados Unidos y Haití, con dos cada uno.







Así llega Montreal FC

Montreal alcanzó la final del 2015, que perdió con el América y después de su buen inicio en el torneo, aspira al campeonato.



Los canadienses, que perdieron sus dos primeros partidos en la temporada de la MLS, tratarán de plantear un esquema defensivo para evitar el mayor daño posible y tratar de llegar en buenas condiciones al partido de vuelta, el próximo 16 de marzo en el Estadio Olímpico de Montreal.



Mientras Cruz Azul saldrá ofensivo, con el mexicano Santiago Giménez y el ecuatoriano Bryan Angulo como figuras principales del ataque, los canadienses se darán por bien servidos con un empate, aunque estarán atentos a posibles facilidades de la zaga rival para hacer daño con el hondureño Romell Quioto y el estadounidense Djordje Mihailovic.



El ganador enfrentará en semifinales al mejor entre el New England Revolution de la MLS y los Pumas UNAM de México.

Cruz Azul vs. Montreal: horarios en el mundo



México: 9:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m. (10/03)

Chile: 12:00 a.m. (10/03)

Paraguay: 12:00 a.m. (10/03)

Uruguay: 12:00 a.m. (10/03)

Brasil: 12:00 a.m. (10/03)



¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs Montreal?

Cruz Azul vs Montreal chocarán en duelo vibrante el miércoles, 9 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 22:00 horas (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Azteca. En territorio mexicano se jugará a las 9:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Cruz Azul vs Montreal?



El partido EN DIRECTO será transmitido por Fox Sports, Fox Sports en México. Los detalles del partido y el minuto lo tendrás en RPP.pe

Cruz Azul vs Montreal: alineaciones probables.

Cruz Azul: José de Jesús Corona; Julio César Domínguez, Luis Abram, Pablo Aguilar, Juan Escobar; Erick Lira, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna; Santiago Giménez, Bryan Angulo. DT: Juan Reynoso.



Montreal FC: Sebastián Breza; Joel Waterman, Rudy Camacho, Kamal Miller, Mathieu Choiniere; Víctor Wanyama, Ismael Kone, Lassie Lappalainen, Joaquín Torres; Romell Quioto, Djordje Mihailovic. DT: Wilfred Nancy.