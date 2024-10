Rompió en llanto: Dani Carvajal preocupa al Real Madrid por una lesión en la rodilla [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tiene mala pinta. Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, abandonó en camilla el terreno de juego del Santiago Bernabéu en los últimos instantes del partido que su equipo ganó al Villarreal (2-0) entre lágrimas y con claros síntomas de dolor tras una acción en la que todo apunta a que podría sufrir una grave lesión en la rodilla derecha.

Dani Carvajal intentó golpear el balón en un duelo con Yeremy Pino, sin lograr impactarlo, y nada más caer al suelo se echó las manos a la rodilla derecha.

Rápidamente sus compañeros llamaron a los servicios médicos, alertados por la posible gravedad de la lesión, y Carvajal abandonó el campo en el tiempo añadido de la segunda mitad en camilla, llorando y usando la camiseta para cubrirse el rostro.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Hay preocupación por el estado de Dani Carvajal

Así se dio la lesión del español Dani Carvajal. | Fuente: ESPN

Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se pronunció por la dolencia de su defensor.

"Parece una lesión bastante seria de rodilla, tienen que evaluarlo las próximas horas el vestuario está triste y preocupado porque ha pasado algo que pasa muchas veces por el calendario", dijo.

Además, agregó que, "desafortunadamente, le ha pasado a un jugador muy, muy importante para nosotros como Dani Carvajal".

'Carletto' reconoció que habló con el doctor y le confirmó una lesión grave, pero que no será hasta las próximas horas cuando se determine si tiene roto el ligamento cruzado.

El reemplazo para Carvajal en el Madrid

"Me ha dicho que es una lesión de rodilla, pero no lo que es realmente, porque hay que hacer pruebas. No va a cambiar mucho, es una lesión que ojalá sea lo menos grave posible", dijo.

Y mostró confianza en Lucas Vázquez como sustituto. "Nos da mucha confianza, en el parón tenemos tiempo para hablar de este tema. El mercado está cerrado y no hay muchas opciones. Hay que manejar bien la plantilla y ver en caso de ausencia del único lateral derecho que tenemos".

NUESTROS PODCAST

El alcohol podría explicar en parte el aumento de cáncer en jóvenes

¿Por qué se incrementan los casos de cáncer en jóvenes? A continuación, el doctor Elmer Huerta nos explica si el alcohol tiene que ver.