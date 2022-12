Darwin Núñez tiene contrato en Liverpool hasta 2028. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Darwin Núñez llegó al Liverpool este 2022 para cubrir la baja de Sadio Mané, quien se fue al Bayern Munich. Sin embargo, su nivel no está a la altura de cuando estuvo en Benfica.

Pese a la victoria del último lunes 3-1 frente al Aston Villa, Darwin Núnez no tuvo un buen rendimiento y, en el primer tiempo, falló una clara ocasión. Que el jugador del Liverpool no se encuentre con la camiseta 'red' no es algo que le preocupe al director técnico Jürgen Klopp, quien se manifestó en relación al delantero uruguayo.

"La verdad que estamos tranquilos con él. Es un ser humano y no es tan sencillo como cerrar los ojos y patear la pelota para que entre al arco. Sé que el hecho que no anote en el comienzo no es importante", dijo el entrenador de Núñez en conferencia de prensa.

La palabra de Kloop sobre Darwin Núñez

Transfermarkt tasa a Darwin Núñez en 70 millones de euros. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Además, remarcó que el internacional con la Selección de Uruguay le da a su conjunto otras mejoras, fuera de los goles.

"Impone el ritmo, genera espacios y es profundo con nosotros. Veo que es imparable a la hora que tenemos el balón. No hay defensa que lo pueda alcanzar en un pique. Jugó un gran partido, ganamos y eso es lo que importa", señaló el DT.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de la Premier League 2022-23, Darwin Núñez solo tiene cinco goles. Su equipo, de momento, marcha en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 25 puntos, a 15 unidades del líder Arsenal.

En tanto, los 'reds' oficializaron la contratación del delantero neerlandés Cody Gakpo, quien fue una de las piezas claves de Países Bajos que quedó en cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Llega procedente del PSV Eindhoven.

Núñez tendrá dura competencia en Liverpool

"Ambos clubes no han hecho ningún anuncio sobre el precio del traspaso, pero se trata de un traspaso récord para el PSV", declaró el director general del club neerlandés, Marcel Brands. La prensa inglesa habla de entre los 40 y los 50 millones de euros (entre 35,4 y 44,3 millones de libras).



El centroatacante anotó cerca del desenlace el gol que abrió la lata en el triunfo por 0-2 ante Senegal. También suya fue la diana que adelantó al equipo ante Ecuador, partido que a la postre acabarían empatando.



