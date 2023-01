Dejan Lovren reconoció que el Olympique de Lyon fue -hace diez años- el club que le abrió las puertas de Europa. | Fuente: AFP

El defensa central internacional croata, Dejan Lovren, del Zenit San Petersburgo (primera división rusa), firmó un contrato de dos años y medio con el Lyon, octavo de Ligue 1 tras 17 jornadas, donde ya jugó.

De 33 años, Lovren (78 veces internacional con Croacia, subcampeón del mundo en Rusia 2018, tercero en Qatar 2022) jugó en el Lyon entre 2010 y 2013.

Después fue traspasado al Southampton (31 partidos, 2 goles), antes de jugar en el Liverpool (2014-2020, 185 partidos, 8 tantos), con el que ganó la Premier (2020) y la Champions (2019).

Con el Zenit, desde 2020, en el que fue capitán (63 partidos, 3 goles), ganó dos veces el campeonato y la supercopa rusas.



Su primer paso por el Lyon

En su primer paso por Lyon, Dejan Lovren había llegado procedente del Dinamo Zagreb, disputando 102 partidos con el club galo, ganando la Copa de Francia en 2012.

"Estoy muy feliz de volver al Olympique Lyonnais, el club que me abrió las puertas del fútbol internacional. Me fui de Lyon en 2013 con frustración ya que tenía la sensación de no haber mostrado todo lo que tengo. Quiero probar a todo el mundo el jugador que soy realmente", declaró en el sitio internet del club francés. (AFP)

