Deportes Tolima, escuadra donde milita el mediocampista peruano Raziel García, se medirá este miércoles, 22 de junio, ante Atlético Nacional por la final de ida del Apertura 2022 de la LigaBetPlay. El estadio Atanasio Girardot será escenario de este atractivo compromiso, en el cual ambos elencos buscarán dar el primer golpe para llegar con una ligera ventaja en el marcador al cotejo de vuelta.



Tanto Deportes Tolima como Atlético Nacional se instalaron en la gran final del Apertura de la LigaBetPlay tras ser los líderes y ganadores en sus respectivos grupos de la nueva edición del certamen colombiano. Pues el cuadro 'Pijao' culminó en el primer lugar de la zona B con 13 unidades, tras cuatro victorias, un empate y una derrota.



Por su parte, el conjunto 'Verdaloga', que está invicto en el concurso, fue líder absoluto del sector A donde sumó tres empates y tres victorias en sus seis presentaciones en total en la competición. Fruto de ello, los dirigidos por el estratega Hernán Darío Herrera, finalizaron con 12 puntos en la cima de la clasificación.





Deportes Tolima vs Atlético Nacional: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m

Colombia: 8:00 p.m



Ecuador: 8:00 p.m



Chile: 10:00 p.m

Bolivia: 9:00 p.m

Venezuela: 9:00 p.m

Argentina: 10:00 p.m

Uruguay: 10:00 p.m

Brasil: 10:00 p.m

No obstante, en esta oportunidad, los 'tolimenses', que disputarán su tercera final de liga consecutiva, desean quitarse la espina que arrastran tras perder en la temporada pasada la final del Apertura ante América Cali. Por ende, en está nueva campaña tratarán de asegurar a toda costa el preciado galardón y para ello pretende quedarse con la victoria en la ida frente a los de Medellín. Así, definir con más tranquilad el duelo de la revancha.



En tanto, su rival de turno, Atlético Nacional, no se lo pondrá nada facil al club de Ibagué, debido a que también se jugarán el todo por el todo en esta instancia. La 'Máquina Verde' en el torneo local no disputa una final por el campeonato doméstico desde hace cuatro años y no cosecha títulos desde el 2017, por lo que desea en esta ocasión quitarse la sequía.

¡Vamos TODOS juntos! 🤩 La totalidad de la plantilla, va en búsqueda de un sueño a la ciudad de Medellín. pic.twitter.com/lbAXWVAieM — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) June 21, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega Deportes Tolima vs. Atlético Nacional?

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional chocarán en duelo vibrante el miércoles 21 de junio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Deportes Tolima vs. Atlético Nacional?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Win Sports en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .

Los 2️⃣0️⃣ elegidos para LA FINAL 🏆 de Liga Betplay 2022-I#VamosTodosJuntos 💚 pic.twitter.com/2Bisf0aVT9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 22, 2022





