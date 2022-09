Diego Costa fichó por Wolves por lo que resta de la temporada 2022-2023 | Fuente: wolves.co.uk/

El hispano-brasileño Diego Costa, exjugador del Atlético de Madrid y del Chelsea, vuelve a la Premier League al firmar por el Wolverhampton Wanderers, anunció este lunes el equipo inglés.

El atacante, que no juega un partido oficial desde diciembre de 2021 en Brasil, recibió el permiso de trabajo hace unos días, después de que la Federación inglesa lo rechazara en un principio, por su falta de actividad, pero el Wolves apeló. Ahora firmó para lo que resta d ela temporada 2022/2023.



Costa, de 33 años, ya jugó en la liga inglesa en el Chelsea, donde ganó dos Premier League. El delantero ha pasado el reconocimiento médico con el Wolves y se unirá a la plantilla de Bruno Lage, que ha perdido a uno de sus fichajes esta temporada, Sasa Kalajdzic, por una lesión en el ligamento cruzado anterior de rodilla, y que tiene también al delantero mexicano Raúl Jiménez con problemas físicos.

Presentación especial de Diego Costa

Diego Costa dio a conocer sus expectativas por su fichaje de Wolves y su regreso a la Premier League. "Es un club de primera categoría con muy buenos jugadores que saben jugar al fútbol y tener la oportunidad de volver a jugar en la Premier League era lo principal. Obviamente, el club influyó en mi decisión, sobre todo sabiendo que aquí me adaptaré mucho más fácilmente, no sólo desde el punto de vista técnico, por la calidad de los jugadores, sino también por el hecho de que muchos de ellos son portugueses y eso hará que mi transición sea mucho más suave", acotó el delantero en la página oficial del club.

Sobre el video con lobos

El atacante no ocultó el temor que sintió realizar el video de presentación en la que sale con lobos y contó que se le cruzó muchas cosas por la cabeza.

"Estaba muerto de miedo. Sujetando la cadena no dejaba de pensar: '¿Y si a este lobo se le ocurre saltar encima de mí?", indicó.

Diego Costa aseguró que sintió más miedo cuando veía que los lobos no hacían caso a su adiestradora. "Porque la señora que los entrenaba no paraba de llamarlos, les pedía que se movieran un poco y el perro, los lobos no hacían nada. Y pensé: 'Si no hacen nada con la entrenadora, si vienen'... Cuando vinieron y me olieron el pie, supe que estaba acabado".

"Entonces me asusté un poco. Eran lobos, no perros. Fue una experiencia genial, pero no muy cómoda. Tengo cinco perros, pero no son lobos", finalizó.