Danilo Carando sobre Diego Maradona: "Tengo los mejores recuerdos de él". | Fuente: Instagram

El último miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Diego Maradona en Buenos Aires y su partida ha generado millones de reacciones al rededor del mundo.

Por su parte, Danilo Carando, delantero de Cusco FC, rememoró la amistad que llegó a forjar con el 'Diez' cuando fue dirigido por él en el Al Fujairah Sport Club de Emirators Árabes en el 2018.

"Maradona es fútbol, no va a ser nada igual ahora sin Diego porque lo que él transmitía era enorme, Diego decía algo y todo el mundo lo sabía. Yo tuve el privilegio de jugar en once países diferentes y en los once países todos me hablaron de Diego. Se va a extrañar muchísimo, hay que recordarlo como era él, impulsivo, siempre yendo para adelante, decir lo que uno piensa", indicó Carando en diálogo con DirecTV.

Sobre cómo llegó a ser cercano a 'Pelusa', recordó: "Yo he sido un privilegiado de haber sido elegido por Diego en su momento para ser parte de su equipo. Es una noticia muy triste, es un día muy triste. Yo tengo momentos muy lindos con él, de cómo era como persona, como profesional, tengo los mejores recuerdos con él".

Asimismo, agregó: "Yo cuento lo que yo viví con él, estuve casi cinco meses con él, compartiendo vestuario, almuerzos, cenas, fiestas, he compartido todo con Maradona entonces yo he sido partícipe de esa fiesta. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento con Diego, una persona sumamente humilde, con sencillez, muy solidario, generoso. Él ganaba un premio por partido y él lo repartía para todos los trabajadores del club".