Jorge Valdano mostró un gran dolor en televisión por la pérdida de Diego Armando Maradona. | Fuente: Movistar Liga de Campeones

Diego Armando Maradona falleció: la frase es dura, pero no deja de ser realidad ya que el ex 10 de la Selección de Argentina sufrió un paro cardiorrespiratorio este miércoles. En Argentina y alrededor del mundo ya empezaron los homenajes al ex jugador. Jorge Valdano, uno de sus ex compañeros, lamentó sobremanera su deceso.

Y es que a Jorge Valdano le preguntaron por Diego Maradona en plena previa del partido entre Real Madrid e Inter de Milán. En la señal de Movistar Liga de Campeones en España, el ex jugador de Argentina no aguantó y se quebró en vivo y en directo.

"Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre. Muchos de los recuerdos me producían una sonrisa", se le escucha decir a Valdano en un primer momento. Inmediatamente, no pudo hablar más y soltó lágrimas por el fallecimiento de Maradona.

El ahora comentarista de la televisión española, como se recuerda, fue parte del plantel argentino que se llevó la Copa del Mundo México 1986. También tuvo la oportunidad de jugar al lado de Óscar Ruggeri, Néstor Clausen, Jorge Burruchaga y Daniel Passarella.

Valdano recuerda a Diego Maradona