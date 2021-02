Diego Maradona acudió a la cancha de Gimnasia para un homenaje por su cumpleaños el 3o de octubre. | Fuente: EFE

La Justicia argentina investiga por presunta "falsedad ideológica" a Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, acusada de certificar que el astro del fútbol se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó su abogado Vadim Mischanchuk.



"Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa", dijo al canal Todo Noticias Mischanchuk.

¿Qué decía el cerficado médico?

Según lo revelado por la agencia Télam, las investigaciones a la psiquiatra se inician tras encontrarse una conversación en su teléfono móvil en la que una persona -no se revela la identidad- le pide que certifique el buen estado de salud mental de Diego Maradona. Esta solicitud llegó el 26 de octubre. Atento a la fecha.

Tras este pedido, Agustina Cosachov expide un certificado en el cual señala que el astro argentino se encontraba "ubicado en tiempo y espacio,vigil y en buen estado", pero con fecha del 20 de octubre. Además, señala que lo visitó.



Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.



"El próximo paso es que tengamos contacto con el documento para ver cuál es, si está confeccionado y firmado por la doctora Agustina Cosachov y para ver cuál es su contenido y si su contenido refleja lo que ella consideró que era el estado del paciente. Son los plazos procesales a seguir y a mí no me llama la atención", indicó el letrado.







Diego Maradona | Fuente: AFP

Presentará sus descargos



La psiquiatra realizará en los próximos días una presentación por escrito para pedir tener acceso al documento original y luego hacer el descargo pertinente.



"Durante la pandemia existieron consultas no presenciales y en Argentina está habilitada la telemedicina. Lo primero que tengo que hacer es ver el documento, si está confeccionado por ella, si es su firma y cotejar esto, el tema de la fecha, si fue una consulta presencial, una consulta en domicilio o una consulta no presencial o de las que están habilitadas por la ley de telemedicina", precisó el abogado.



Para Mischanchuk, este tema "no complica en absoluto" a su defendida.



"En el transcurso de los seis meses que duró el tratamiento y la asistencia de Cosachov hacia el paciente existieron consultas en domicilio, en internaciones en las clínicas que estuvo, en consultorio y algunas que fueron no presenciales. En ese abanico de posibilidades tendremos que ver el documento original", indicó.



El abogado dijo que habló por teléfono con Cosachov y que ella le aseguró que "todo lo que volcó en el documento es porque estaba íntimamente convencida de que sucedía en ese momento" y que "no hay nada oculto ni nada falso".