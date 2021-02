Óscar Ruggeri se mostró indignada tras filtración de audios del médico de Diego Maradona | Fuente: AFA

El último fin de semana el portal argentino Infobae dio a conocer los audios revelados y chats de Leopoldo Luque, médico neurocirujano que estuvo a cargo de la salud de Diego Maradona en sus últimos días, y quien se encuentra siendo investigado por homicidio culposo.

Por su parte, Óscar Ruggeri, ex compañero mundialista con Maradona y amigo cercano suyo, mostró su indignación en el programa F90 de ESPN, donde es panelista, y habló de la "frialdad" con la que Luque se refería a Diego minutos antes de su muerte.

“Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no", indicó Ruggeri en parte de su comentario.

Asimismo, apeló a la amistad que tenía Luque con Maradona y agregó: "Cuando vos tenés un amigo no tiras cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer", indicó en referencia a los audios. “Dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así'”, insistió el ex capitán del seleccionado argentino. "Qué loco tratar así a tu amigo".

Finalizó diciendo: "Lo sentí con un desprecio, con una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático, tan duro para todos”, insistió, y aseguró: “Me dolió el alma por cómo trataron a Maradona. A aquel tipo que nos hizo soñar, quien era y sigue siendo nuestro embajador, lo estaban tratando de esa manera”.