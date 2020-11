Expareja de Diego Maradona: "Su problema es el alcohol, deben internarlo por eso" | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Recientemente el mundo del fútbol se ha visto sorprendido de forma negativa por la salud del exjugador Diego Armando Maradona, quien está hospitalizado en un clínica local. Su médido personal, Leopoldo Luque, había manifestado que el 'Pelusa' atravesaba un severo cuadro de depresión. "Está caído, sin ganas de comer, de hablar. Extraña mucho a sus padres. El cu pleaños fue una fecha que le removió muchas cosas. Tiene roto el corazón", comentó el doctor.

Así, la prensa argentina comentó la posibilidad de que la responsable del estado de Diego Maradona sea su expareja Rocío Oliva, quien no demoró en salir al frente para dar su versión sobre este escenario. "Diego fue presentado en Gimnasia hace un año. Desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar. El Gimnasia- Boca de la última fecha del campeonato ya estaba peor, poco a poco fue empeorando”, dijo en diálogo con Súper Radio Mitre.



Además, Rocío Oliva cree que el estado de salud que atraviesa Diego Maradona. "Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo. Son 3 días de chequeos. Hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien. Que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución. Diego toma pastillas para dormir, pero acá el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. Hay que internarlo por su adicción al alcohol”, sentenció.