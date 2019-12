Diego Maradona habló sobre Juan Román Riquelme ante su designación como segundo vicepresidente de Boca Juniors. | Fuente: Prensa Gimnasia/AFP

Diego Maradona reconoce todo lo que hizo Juan Román Riquelme por Boca Juniors en su etapa como jugador y los campeonatos que le permitió ganar al equipo. Sin embargo, en una entrevista con la cadena TyC Sports, el estratega de Gimnasia y Esgrima La Plata se refirió a la manera cómo el mediocampista manejaba el vestuario y aseguró que, de haber estado él ahí, lo habría 'boxeado'.

"Si hay una cosa que valorar de Juan Román Riquelme es que nos dio títulos, no me importa lo del vestuario porque yo no estaba. Me contaron que hacía una que otra cosa, pero no lo haría si yo estaba en ese camerín. Yo lo habría boxeado de lunes a viernes y el sábado lo dejaba descansar, para que luego el domingo fuera a la cancha a jugar. Esos son códigos que tenemos los futbolistas", dijo.

Estas declaraciones de Diego Maradona se dan poco después de que haya criticado a Juan Román Riquelme por postular a la vicepresidencia de Boca Juniors con el grupo liderado por Jorge Amor Ameal. "Un ídolo como él no puede escuchar ofertas para luego venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice, los dólares no pueden pesar más que las convicciones", fue el 'dardo' lanzado por el 'Pelusa'.