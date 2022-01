Diego Maradona y su hermano Hugo. | Fuente: EFE

Hugo Maradona no falleció por un efecto adverso de una vacuna anticovid-19, sino por la complicación de una bronquitis, como afirma un comunicado de prensa de su esposa, Paola Morra, y han confirmado a EFE fuentes del entorno del exjugador.



Varios usuarios en redes sugieren que Hugo Maradona -hermano menor de la estrella de fútbol Diego Armando Maradona– murió el pasado 28 de diciembre por un efecto adverso de la vacuna contra la covid-19, después de que las primeras informaciones tras su muerte apuntaran a que había fallecido por un paro cardíaco.



"Otro paro cardiaco en futbolista vacunado. DEP", responde un usuario a la noticia del deceso en Twitter. Un portal de internet publica también la noticia con la pregunta "¿La vacuna tuvo que ver?" en el titular, que comparten decenas de usuarios en Facebook o Twitter y en páginas antivacunas y negacionistas del coronavirus.



Otra persona contesta: "Hay más paros cardíacos que nunca por culpa de la vacuna", en sintonía con mensajes en inglés o en italiano.

Esposa de Maradona

Hugo Maradona no murió por un efecto adverso de la vacuna de la covid-19, sino por la complicación de una bronquitis grave, afirmó en un comunicado su esposa, Paola Morra.



"Mi esposo Hugo no murió por haber contraído covid-19 o por una enfermedad cardíaca, ya que no padecía de esta última. Lamentablemente fue por una bronquitis grave", señaló Morra. La bronquitis se desarrolló y se lo llevó muy rápido, sin darle la oportunidad de luchar por su vida, añadió.







