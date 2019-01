El exfutbolista argentino Diego Maradora responde preguntas de la prensa desde el interior de un vehículo mientras se retira de la Clínica Olivos hoy en Buenos Aires | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Diego Maradona recibió el alta médica tras permanecer cinco horas internado este viernes en una clínica de Olivos, localidad de la provincia de Buenos Aires, después de unos exámenes médicos de rutina por un leve sangrado estomacal.



"No pasó nada, fui a la clínica a hacerme resonancias. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", sentenció luego Maradona en declaraciones a la radio La Red.



Según confiaron fuentes cercanas al exastro del fútbol mundial, entre los análisis clínicos a Maradona se le realizó "una endoscopia con resultados positivos y que confirmó una pequeña hernia estomacal producto de la operación de bypass gástrico que se realizó en Colombia en 2005".



"De esta hernia pierde apenas un hilo de sangre y la próxima semana será intervenido pero no quedará internado y podrá realizar vida normal", completó la fuente en contacto con EFE.



Este sábado Diego Maradona asistirá al bautismo de su nieto Diego Matías en la capilla de Nordelta, barrio ribereño ubicado al norte de Buenos Aires, y luego al comienzo de la próxima semana se someterá a esta intervención menor.





Diego Maradona volverá la próxima semana a México para continuar con la dirección técnica de Dorados | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDRO PARDO

El agente de Maradona, Matías Morla, había anunciado esta mañana que Maradona "arregló su continuidad" como entrenador de los Dorados de Sinaloa y que iba a viajar a México "después de exámenes médicos de rutina en Argentina".



"Vuelvo a Dorados pero cambio el cuerpo técnico. (Luis) Islas ya toma vuelo solo. Seguramente mi hermano se sumará. Dije que no a un par de ofertas de México y están orgullosos. En Dorados me esperan, el presidente se porta genial conmigo", aclaró Maradona en declaraciones radiales.



Luego de la rehabilitación ambulatoria que sería de dos o tres días, Maradona tiene pensado regresar a México para asumir su segunda temporada al frente de Dorados, que este fin de semana comenzará su participación en el torneo Clausura del ascenso mexicano ante el Celaya.

(Con información de EFE)