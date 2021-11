Nolberto Solano y Diego Maradona. | Fuente: Boca Juniors

El niño que defendía al Milan de la Urbanización Palomino jamás imaginó que su ascendente carrera de futbolista lo llevaría a jugar en el mismo equipo con quien es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Nolberto Solano se ganó un nombre en Sporting Cristal, club donde brilló en el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1997. Estuvo cerca de tocar la gloria con el cuadro celeste, pero el destino le tenía reservado conocer ese año al mítico Diego Armando Maradona.

Semanas después de enfrentar a Cruzeiro la final de la Libertadores, Solano aterrizó en Buenos Aires para ser presentado como refuerzo de Boca Juniors. La prensa argentina se mostraba cautelosa por su fichaje, pero el exjugador de Cristal rápidamente apagó las dudas. Semanas después tuvo un debut a lo grande ante Argentinos Juniors, aunque primero impresionó en los entrenamientos al entrenador xeneize Héctor Veira y al mismísimo Diego Maradona.

Primer entrenamiento en Boca Juniors

El 22 de agosto de 1997 no fue un día más. Solano tuvo su primer entrenamiento con Boca Juniors. Una jornada de ensueño para el actual asistente técnico de la Selección Peruana, que por primera vez vestía la indumentaria xeneize en la majestuosa Bombonera. Tras los trabajos físicos, el peruano de entonces 22 años se robó la atención de todos en los lanzamientos de tiro libre. Ya con Cristal había deslumbrado con sus golazos desde fuera del área.

Solano en el equipazo de Boca Juniors con Maradona. | Fuente: EFE

"El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, contó Solano en una entrevista en 2020.

Su gran porcentaje de eficacia en los tiros libres llevó que Diego Maradona bautice a Solano como el ‘Maestrito’. Desde ese momento, el ídolo mundial y campeón en México 1986, arropó al peruano, que gracias a su talento con el balón se ganó un nombre en un Boca Juniors lleno de figuras como el ‘D10S’, Martín Palermo, Claudio Paul Caniggia, Diego Latorre, Óscar Córdoba, entre otros.



Solano dio a conocer que era un “sueño lejano” jugar en Boca Juniors, pero “la cereza fue tener a Maradona de compañero".

"Cuando me dijeron que Maradona iba a estar en el equipo, fue algo 'insoñable'. Es como si a un niño ahora le dicen que va a jugar con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo", señaló 'Ñol'.

Diego Maradona en Boca Juniors. | Fuente: EFE

Presente en el último partido de Maradona

Diego Maradona jugaba los descuentos en el fútbol cuando llegó Solano, pero igual conformaron una buena dupla. La sapiencia del eterno ídolo del Napoli fue clave en los primeros meses del peruano en Boca Juniors. Su guía fue fundamental para que tome confianza y se consolide en una plantilla de jugadores experimentados. Sin embargo, su relación en el campo duró poco.

Acosado por las lesiones, Maradona decidió retirarse del fútbol y jugó su último partido en el superclásico argentino ante River Plate. Ese épico compromiso, en el cual jugó Nolberto Solano, se disputó el sábado 25 de octubre de 1997. En un Estadio Monumental que era una verdadera caldera, Diego arrancó las acciones con la camiseta 10 de toda la vida y con la cinta de capitán.

Ya disminuido físicamente, Maradona no completó el partido. Jugó 45 minutos y fue reemplazado por Juan Román Riquelme. Sin embargo, se fue feliz. Su equipo ganó 2-1 al eterno rival.

"Con todo el dolor del mundo, ha llegado el momento de anunciar mi retiro. Se terminó el jugador de futbol”, dijo el eterno ‘Pelusa’, que falleció un día como hoy, ya hace un año. Un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida, pero no con su leyenda.

Su pueblo y el mundo del fútbol lo tienen presente.







