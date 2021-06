EN VIVO, Dinamarca vs Rusia: señal TV programación por la Eurocopa 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STUART FRANKLIN

Dinamarca vs. Rusia EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este lunes 21 de junio en el Parken Stadium de Copenhague por la fecha 3 del Grupo B de la Eurocopa 2021. Está programado para que empiece a las 2:00 p.m. hora peruana.

El partido entre Dinamarca y el conjunto de Rusia será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de DirecTV Sports.

Sin puntos tras dos derrotas inmerecidas y en medio de un tobogán de emociones por el drama vivido con su estrella, Christian Eriksen, la Selección de Dinamarca llega a la última jornada sin otra opción que ganar frente a una Rusia a la que le vale un empate.

Dinamarca vs. Rusia: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Hace poco más de una semana, la 'Dinamita roja' llegaba en un ambiente de euforia, avalada por su buenos números (solo dos derrotas en cinco años) y por el hecho de jugar por primera vez en casa un gran torneo. Ahora se encuentra al borde del precipicio, pero si gana, puede acabar incluso segunda de su grupo.



Nada se entiende sin el colapso sufrido por Eriksen en el minuto 43 contra Finlandia, con los médicos tratando de reanimarlo y sus compañeros llorando y rezando en torno a él. El partido se reanudó casi dos horas después y los finlandeses, en su único tiro a puerta, marcaron frente a un rival muy superior pese a la ansiedad.



Cinco días después y en un ambiente desatado, Dinamarca se comió a Bélgica en una primera parte sobresaliente, pero acabó cediendo a la calidad de De Bruyne y Lukaku.



Ningún equipo tira más en todo el torneo que Dinamarca (45 disparos), el segundo que más balones recupera. Pero eso no le ha valido para sumar siquiera un punto. "Surrealista", ha dicho el seleccionador danés, Kasper Hjulmand.

A Rusia le vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líder del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder.

Dinamarca vs. Rusia: posibles alineaciones

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Damsgaard, Højbjerg; Braithwaite y Dolberg, Poulsen.

Rusia: Safónov; Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Kudriashov, Kuzyáev; Ozdóev, Zobnin; A.Miranchuk, Golovín y Dzyuba.

¿Dónde ver el Dinamarca ante Rusia por TV?

Lo ves en toda Sudamérica por la señal internacional de DirecTV Sports. (EFE)

