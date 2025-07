El drama de la familia de Diogo Jota: el futbolista murió 11 días después de haberse casado con la madre de sus tres hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo fútbol llora la repentina muerte del portugués Diogo Jota. El delantero de 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron en un accidente de tránsito en Zamora (España). La noticia conmocionó el mundo fútbol, especialmente entre sus compañeros de Liverpool y la Selección de Portugal.



Su hermano André Felipe Silva también se desempeñaba como futbolista. Jugaba en el Futebol Clube Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa.

Digo Jota, formado en Pacos de Ferreira, pasó por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton Wanderers hasta su llegada a Liverpool, donde militaba desde mediados del 2020. Con los 'reds' ganó cinco títulos.

El atacante representó a su país en las categorías Sub 19, Sub 21 y Sub 23 hasta llega a la selección absoluta, en la cual junto a sus compañeros y Cristiano Ronaldo se coronaron campeones de la Liga de Naciones del 2019 y 2025.

El 8 de junio pasado, Diogo Jota celebró a lo grande el título de la Liga de Naciones ante la favorita España en el Allianz Arena de Múnich. Posteriormente, decidió subir al altar con la novia de toda su vida.

Diogo Jota: se casó a pocos días de su muerte

El pasado 22 de junio, Diogo Jota y Rute Cardoso se casaron en medio de la alegría de toda su familia y amigos. Una historia de amor truncada por una tragedia que conmueve al mundo del fútbol.

En medio de la tragedia familiar, la prensa portuguesa recordó que el jugador de Liverpool se casó con la novia de toda su vida después de varios años de relación.

“Sí, para siempre”, fue el mensaje que dejó el conocido futbolista en sus redes sociales acompañado de una serie de fotos del matrimonio.

Por su parte, Rute también dejó claro su emoción por dar el "sí" en el altar con un romántico mensaje. "Mi sueño se hizo realidad, Juntos para siempre".

Ambos se conocieron muy jóvenes y de esta relación nacieron tres hijos en común. Dinis es el primogénito. Luego nacieron su segundo hijo y su hija menor.