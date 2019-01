Sub 20 de Ecuador | Fuente: FEF

Ecuador vs. Paraguay abren este viernes en la localidad de Talca la primera jornada del grupo B del Sudamericano Sub 20 en Chile en busca de encaminar desde el inicio la clasificación para la fase final y el objetivo de alcanzar un puesto para el Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia.



El combinado ecuatoriano, dirigido por el argentino Jorge Célico, llega a la cita con una preparación a lo largo de seis meses con diversos partidos amistosos y un grupo compacto que apenas ha sufrido modificaciones en la pretemporada del campeonato.



Para ello, Célico cuenta con jóvenes experimentados en diversas ligas de alto nivel, como el zaguero Jackson Porozo (Santos-BRA) o el lateral Diego Palacios (recién fichado por el Willem II-HOL), aunque podrían acusar la ausencia del delantero Estiven Plaza (flamante incorporación del Valladolid-ESP), un hueco que tratará de tapar bien con Alexander Bolaños o Leonardo Campana.



Frente a la Tri estará Paraguay, un equipo conformado casi en su totalidad por jóvenes asentados en los equipos referentes del fútbol local que se han convertido en piezas claves dentro de sus clubes.



El técnico Gustavo Morínigo, quien conoce bien a sus pupilos tras varios años en la cantera albirroja, contará con la presencia del mediapunta del Libertad Iván Franco, que dio un paso al frente esta temporada en el cuadro gumarelo con siete goles.



Ecuador vs. Paraguay: posibles alineaciones.



Ecuador: Wellington Ramírez; Diego Palacios, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla, Marlon Medranda; Jordy Alcívar, José Cifuentes, Jordan Rezabala; Gonzalo Plata, Santiago Micolta y Alexander Bolaños o Leonardo Campana. DT. Jorge Célico.



Paraguay: Orlando Gill; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Pedro Álvarez, Marcelo Rolón; Fernando Cardozo, Hugo Quintana, Antonio Galeano, Iván Franco; Antonio Marín y Aníbal Vega. DT. Gustavo Morínigo.