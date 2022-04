El ecuatoriano Valencia a Van Gaal: "Mucha fuerza, jefe, usted es un ganador" | Fuente: Instagram Antonio Valencia

El exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia mandó este martes un mensaje de aliento al seleccionador de los Países Bajos, Louis Van Gaal, quien el domingo hizo público que padece un cáncer severo de próstata.



"Mucha fuerza, jefe, usted es un ganador", escribió Valencia en sus redes sociales con una foto en la que Van Gaal le tiende la mano en un momento de un partido del Manchester United, club inglés en el que ambos coincidieron.



El ecuatoriano estuvo a las órdenes de Van Gaal durante las dos temporadas (2014-2015 y 2015-2016) que el entrenador neerlandés dirigió a los 'Diablos Rojos', en las que ganó una Copa de Inglaterra (2016).



Van Gaal, de 70 años, reveló su enfermedad durante una entrevista a un canal de televisión de su país con motivo de la presentación de un documental sobre su vida y explicó que ya se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia.

"He pasado por tantas dificultades en mi vida, de enfermedad y de muerte, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias", explicó Van Gaal.



El técnico sostuvo que su intención es continuar al frente de la selección de los Países Bajos en el Mundial de Catar 2022, donde ha quedado encuadrada en el Grupo A junto a, precisamente, Ecuador, además de Senegal y la anfitriona Qatar

