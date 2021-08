Miguel Borja habló sobre la polémica con 'Dibu' Martínez en la Copa América | Fuente: EFE

Emiliano Martínez fue uno de los protagonistas de la conquista de Argentina en la Copa América 2021. El arquero ganó el Guante de Oro por su gran torneo, donde tuvo una particular actuación en la definición por penales en la semifinal ante Argentina.

‘Dibu’ gritó de todo a los rematadores colombianos y logró detener 3 disparos. Una singular estrategia psicológica que no le funcionó ante Miguel Borja, quien sí le anotó a pesar de ser con el que realizó un intercambio verbal más extenso.

Tras más de un mes y medio de ello, Miguel Borja reveló detalles del cruce con ‘Dibu’ Martínez.

“Yo le iba a pegar para donde él se tiró, pero por como él me estaba hablando, me estaba diciendo cosas tremendas, a mí me dio rabia y por eso le cobré el penal así de fuerte. Le iba a arrancar la cabeza”, confesó el delantero en entrevista con ‘ESPN’.

Borja sobre la polémica con 'Dibu' Martínez en la Copa América | Fuente: ESPN

Miguel Borja vs. ‘Dibu’ Martínez

“Sí, mirame”, comenzó a decir Martínez cuando correspondía el cuarto penal de Colombia. Borja, por su lado, reclamaba una pelota que estaba afuera. “Tirala que la quiero esa”, gritó Borja cuando pasó por al lado. Martínez aprovechó para insistir: “Vos estabas hablando en el entretiempo eh...”.

La pelea se centró en que Borja pedía la pelota que estaba afuera y Martínez le decía que no se la pasaran. “¿Estás cagado? No, no, esa. Es la misma. Tienen el mismo peso”, le dijo el arquero al mismo tiempo que le pedía al árbitro que le dé la que ya habían utilizado para ejecutar anteriormente.

“Dale cagón, que estabas hablando en el entretiempo”, volvió a repicar el portero. “Te gusta esperar a vos eh. Te gusta esperar cagón. Estabas hablando en el entretiempo”, dijo.

El árbitro interrumpió a Emiliano Martínez al subir el tono de sus expresiones. “Martínez, Martínez, con palabras de esas no”, le reclamó. “Pero estaba hablando mucho”, argumentó el argentino. “Pero con palabras de esas no, por favor”, el juez.

Apenas dio unos pasos para atrás el árbitro, ‘Dibu’ volvió a cargar contra el delantero: “¿Dónde va hermano? Te conozco eh. Te gusta mirar, ¿no? Mirame, mirame a la cara. Mirame a la cara, mirame”. Los gritos continuiaron hasta que el colombiano remató.

Miguel Borja anotó el penal que antes no pudieron ni Davinson Sánchez ni Yerry Mina, pero no le alcanzó a Colombia debido a que Emiliano Martínez le detuvo el último disparo a Edwin Cardona.

El penal de Miguel Borja ante 'Dibu' Martínez | Fuente: TyC Sports





