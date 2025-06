Christian Cueva y Alfonso Barco sin técnico en Emelec: Jorge Célico fue despedido vía Whatsapp

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec, para lo que resta de temporada en la Liga Pro de Ecuador, tiene a Christian Cueva y Alfonso Barco, aunque el momento del cuadro 'eléctrico' no es el mejor.

Y es que el Emelec marcha en los últimos puestos de la liga ecuatoriana de primera división. Por lo mismo, en el elenco 'bombillo' han decidido no continuar con Jorge Célico como director técnico, según comentó el mismo entrenador argentino a la prensa local.

Fue en un breve diálogo con Mundo Deportivo EC que el DT dio cuenta que desde la directiva de Emelec se comunicaron con él para que no continúe con sus funciones en el club de la ciudad de Guayaquil.

Emelec no es campeón de la liga ecuatoriana desde el año 2017. | Fuente: Club Sport Emelec

Jorge Célico no sigue en Emelec

"Me enteré anoche, increíblemente por chat. A las 11:30 de la noche me escribió el presidente diciéndome que ya no me presente y que estaba en disponibilidad mi puesto. Vía Whatsapp. Realmente vergonzoso", sostuvo.

Luego, el DT mencionó que pese a la salida de su ahora exelenco, se va con la frente en alto de haberlo dejado todo en la dirección técnica.

"Dolido por todo, pero con la fuerza necesaria de haber hecho bien las cosas, de dejar un equipo armado y estoy seguro que Emelec va a salir adelante", indicó Jorge Célico.

Hay que tener en cuenta que, en lo que va de temporada el Emelec -en donde está Christian Cueva y Alfonso Barco- marcha en el decimocuarto lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos.

Lo que le viene a Emelec

En la próxima jornada, este domingo, el 'bombillo' jugará otra vez fuera de casa, esta vez ante el Macará. Este cuadro viene de ganarle 1-0 a Cuniburo.

Luego, la escuadra que viste con camiseta azul se mide contra los elencos de Vinotinto FC, LDU Quito, Mushuc Runa y el Manta.

