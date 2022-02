Liverpool vs. Chelsea. | Fuente: AFP

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO | Hoy domingo 27 de febrero desde las 11:30 a.m. (hora peruana) el conjunto de los 'blues' se enfrentarán ante los 'reds'. No te pierdas este emocionante encuentro por la final de la Carabao Cup. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.





Chelsea vs. Liverpool: alineaciones confirmadas por Carabao Cup

Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso. Mount, Havertz y Pulisic.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Díaz, Salah y Mané





