El entrenador del Benfica, Roger Schmidt, criticó a Enzo Fernández por viajar a Argentina para recibir el Año Nuevo en contra de las órdenes del club y prometió que "habrá consecuencias".

Schmidt señaló que el centrocampista argentino "no tenía permiso" para viajar y que lo que hizo "no es aceptable", durante la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Portimonense, de la Liga de Portugal.

"No tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos, eso no es aceptable, así que habrá consecuencias", mencionó, que no especificó la posible sanción. Sin embargo, aseguró que Enzo Fernández es "un chico muy bueno y un jugador fantástico", y que entiende que su situación "no es fácil".

Enzo "jugó el Mundial, se proclamó campeón del mundo, y han llegado ofertas con mucho dinero sobre la mesa que, como jugador joven, pueden confundir un poco, algo que todo el mundo puede entender", declaró.

¿Enzo Fernández será sancionado por Benfica?

El mediocentro, de 21 años, centra la polémica en Portugal tras su 'escapada' a su país. Tras el triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022, Enzo Fernández fue titular el pasado día 30 contra el Sporting Braga en un partido en el que mostró su visible desgaste en el campo.

Luego viajó a Buenos Aires para celebrar el fin de año, volvió a Lisboa el día 3 de enero y se perdió dos sesiones de entrenamiento del Benfica.

Medios lusos interpretan la acción como un intento de forzar su salida hacia el Chelsea, apuntado como su destino más probable.

Benfica carga contra Chelsea por Enzo Fernández

Roger Schmidt acusó indirectamente al Chelsea de ser "irrespetuoso", tras los últimos días donde Enzo Fernández despertó el interés del conjunto inglés por su fichaje.

"Hay un club que quiere a nuestro jugador, saben que no queremos vender al jugador, intentaron tener al jugador de su lado y saben que sólo podrán tener al jugador cuando paguen la cláusula, es una situación muy clara", dijo Roger Schmidt.

El entrenador del Binfca añadió que "lo que está haciendo el club que quiere comprar a Enzo es una falta de respeto" y que es algo que no puede "aceptar".

"Volver loco al jugador y pretender que pueden pagar la cláusula, pero luego quieren negociar, es algo que no considero como una buena relación entre clubes", dijo.

Benfica fijó la cláusula de rescisión de Enzo Fernández en 120 millones de euros. Según la prensa portuguesa, Chelsea habría llegado a un acuerdo con el argentino, pero habría retirado su oferta inicial y habría propuesto una cifra inferior a la cláusula que compensaría con jugadores de su plantilla..

(Con información de EFE)

