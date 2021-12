Erling Haaland ante Bayern Munich. | Fuente: AFP

Borussia Dortmund perdió 3-2 en casa ante Bayern Munich y con un penal polémico, un resultado que permitió al equipo bávaro incrementar su ventaja al frente de la tabla de la Bundesliga a cuatro puntos.

La derrota de Dortmund provocó los reclamos de la estrella noruega Erling Haaland que no dudó en criticar al arbitraje.

"Creo que fue un escándalo en cuanto al arbitraje", señaló Haaland a Viaplay Fotball. Y sobre el penal a Reus, agregó: "Fue un penalti claro sobre Reus. Le dije al árbitro: 'Por qué no has ido a mirar (el VAR)' - me dijo 'no hace falta' como un arrogante... No, ahora tengo que calmarme un poco".

Haaland, que regresó a las canchas después de superar una lesión, anotó uno de los gols del Dortmund en el Signal Iduna.

Bellingham también criticó

El joven delantero inglés del Borussia Dortmund Jude Bellingham insinuó que el árbitro del partido perdido por su equipo contra el Bayern Munich habría incidido deliberadamente en el resultado, unas declaraciones por las que el jugador podría ser sancionado por la federación.

"Pueden mirar muchas de las decisiones (arbitrales) en el partido... ¿qué se puede esperar si das el partido más grande en Alemania a un árbitro que ya amañó partidos en el pasado?", lanzó después del partido el delantero inglés a la cadena noruega Viaplay.

Jude Bellingham se refería al hecho de que el árbitro del choque, Felix Zwayer, se vio implicado en 2005, cuando tenía 23 años, en el mayor escándalo de partidos amañados que haya sacudido al fútbol alemán: el caso Robert Hoyzer.

Erling Haaland suena como refuerzo de Real Madrid. | Fuente: Instagram





NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.