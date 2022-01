Erling Haaland en Borussia Dortmund. | Fuente: AFP

El secretario técnico del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, aseguró este domingo que no hay nada nuevo sobre el noruego Erling Haaland e insistió en que el club intentará retenerlo una temporada más pese a lo difícil que eso resulta en medio del interés de clubes como el Real Madrid, Manchester City y hasta el Barcelona en crisis económica.



Kehl hizo esos declaraciones en el programa "Doppelpass" después de que el viernes Haaland dijera que se siente bajo presión por parte del club y que tendrá que tomar una decisión pronto."No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling", dijo.



"Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión", agregó.



Entre Haaland y el Dortmund hay un compromiso para que el jugador pueda dejar el club a final de esta temporada y se habla de una cláusula de rescisión de 75 millones de euros.



Kehl aseguró que aunque no hay un ultimatum en algún momento el club necesita claridad para poder planificar la próxima temporada.



Gol de Erling Haaland | Fuente: BeinSport

Dortmund no tira la toalla por Haaland

"En algún momento tengo que saber de que jugadores dispongo para planificar la próxima temporada. Pero no hay un ultimátum, todavía tenemos algunos días", explicó.



"No dependemos económicamente de lo que recibamos por Haaland. No gustaría que siguiera. Pero la única manera de lograrlo es ganar títulos", dijo.



El único título que ha ganado Haaland con el Dortmund es la Copa de Alemania en la temporada pasada. En esa competición el Dortmund es favorito después de la eliminación del Bayern a manos del Borussia Mönchengladbach.



En la Bundesliga el Dortmund marcha segundo, seis puntos por debajo del Bayern. También queda la posibilidad de la Liga Europa, competición que disputará el Dortmund tras caer eliminado en la primera ronda de la Liga de Campeones.







NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.