Pep Guardiola habló sobre la actuación del delantero noruego Erling Haaland. | Fuente: EFE

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, destacó los tres goles del delantero noruego Erling Haaland en el triunfo por 6-3 ante Manchester United, en la novena jornada de la Premier League.

"Lo que Erling está haciendo, ya lo ha hecho en Noruega, Austria y Alemania. Esa es la realidad. Vino aquí y vio que mis chicos corren como animales, así que él también tiene que hacerlo. Y la calidad que tenemos le ayuda a marcar goles", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola.

Asimismo Guardiola espera que Haaland se sume más en el juego del equipo. "Lo que me gusta que el último período del partido se ha estado involucrado. Él dijo una cosa 'prefiero tocar cinco veces el balón y anotar cinco goles'. No me gusta eso", agregó.

Quiero toque más y más el balón, así se convierte en un futbolista que marca goles, pero que tenga esa sensación que solo un jugador de fútbol puede tener al estar en contacto con el balón. Y me gusta que participe más de estas situaciones, por supuesto sin olvidarnos que su mayor talento es poner el balón en la red y es un delantero fantástico", finalizó.





Así fue el tercer gol de Erling Haaland ante el Manchester United. | Fuente: ESPN

Las declaraciones Haaland tras el 'hat trick'

"Marcamos seis goles entre ambos ¿Qué puedo decir? Es increíble ganar en casa. Marcar esa cantidad de goles, es lindo", dijo Haaland .

El delantero noruego aseguró que se siente satisfecho por la forma de jugar del Manchester City. "Se podía ver la forma de nuestro juego, los pases que nos sábamos, siempre con la intención de atacar, de ir adelante. Esto es lo que más me gusta del equipo. Es increíble. No hay más que decir", añadió Haaland, quien contó que se repartieron la pelota una por cada tiempo.

City vs. United: así arrancaron en duelo de Premier League

Manchester City: Ederson; John Stones, Rubén Dias, Manuel Akanji, João Cancelo; Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Phil Foden, Erling Haaland y Jack Grealish.

Manchester United: David de Gea; Diego Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Antony; Jadon Sancho y Marcus Rashford.