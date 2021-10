Erling Haaland tiene problemas musculares que le han impedido estar en los últimos partidos del Dortmund | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

Golpe duro para la selección de Noruega: su estrella Erling Braut Haaland, con problemas musculares, fue declarado baja este lunes para los próximos partidos contra Turquía y Montenegro de clasificación al Mundial-2022.

"Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega", tuiteó en noruego el delantero de 21 años.

Haaland se perdió los tres últimos partidos con el Borussia Dortmund, y su presencia con Noruega estaba en duda.

"La lesión parecía poder reducirse, pero la evolución fue muy lenta desafortunadamente", confirmó el médico de la selección noruega, Ola Sand, en un comunicado de la Federación. "Hay también riesgo de complicaciones si regresa demasiado rápido".

Esta baja se uno a las de otros jugadores importantes de la selección escandinava, como Alexander Sorloth y Joshua King.

Noruega, 2ª del grupo G con 13 puntos, los mismos que Países Bajos (1º), se enfrentará a Turquía en Estambul el viernes, y después a Montenegro el 11 de octubre en Oslo.

"Haaland es un ser humano, no una máquina"

El técnico del Borussia Dortmund, Marco Rose, se refirió a la lesión de Erling Haaland.

"Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”, comentó el DT.

El entrenador lamentó que Haaland no haya podido unirse a la Selección de Noruega. “Este es el status quo con el que estamos trabajando, y creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona".

