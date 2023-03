Erling Haaland juega en el Manchester City. | Fuente: EFE

La Selección de Noruega perdió a sus principal jugador para afrontar los partidos ante España y Georgia por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024. Y es que el atacante Erling Haaland sera baja debido a una lesión.

En la Selección de España tomaron como una buena noticia que el goleador de Manchester City se ausente para este encuentro. Todo lo contrario se vive en Noruega, el padre de Haaland reveló que Erling se encuentra muy triste.

"Le hubiera gustado estar en el campo contra España y Georgia, la verdad es que está muy triste. Pero debe priorizar su salud y que su cuerpo vuelva a estar bien", señaló Alf-Inge Haaland.

"Nos cogió a todos por sorpresa. Me llamó preocupado porque encontraron algo que no estaba bien en unos exámenes preliminares", agregó al medio noruego TV 2 Sport.

Haaland está rompiendo récords

En su primera temporada en Manchester City, Erling Haaland lleva 28 goles en 26 partidos en la presente edición de la Premier League.

Erling Haaland con sus papá en sus inicios como futbolista. | Fuente: Twitter

Tranquilidad en España por Haaland



Álvaro Morata, capitán de la Selección de España, admitió que "es mejor que Haaland no esté" en el primer partido de la fase de clasificación ante Noruega en La Rosaleda de Málaga y dedicó elogios a Martin Odegaard.



"No sé si Haaland es el mejor del mundo, hay muchos delanteros de un nivel increíble, pero sin duda es de los mejores. Para nosotros es mejor que no esté mañana pero Noruega tiene otros delanteros peligroso que juegan en nuestra Liga para los que será motivación extra jugar contra España", valoró en rueda de prensa.



"Solo puedo decir cosas buenas de Martin (Odegaard). Es buen chico y ya está entre los mejores jugadores porque es diferente. Ya se veía en muchos entrenamientos que hice con él, que era diferente y pese a ser tan joven ya es uno de los mejores del mundo. Espero que mañana no haga su mejor partido pero le deseo lo mejor después", añadió.





