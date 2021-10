Luis Enrique busca su primer título con la Selección de España. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Luis Enrique, entrenador de España, señaló a "la personalidad" mostrada por sus jugadores y "la osadía" para conquistar San Siro, como las claves del triunfo ante Italia con el que zanjó la racha de récord de imbatibilidad de 37 partidos.



"La clave ha sido la personalidad y osadía de ir por el partido desde el principio", aseguró en rueda de prensa Luis Enrique, director técnico de la Selección de España. "Hemos sido fieles a lo que somos como equipo y los jugadores han estado muy bien, se han llevado una gran alegría y ahora hay que descansar y pensar en la final", añadió.



Para el exBarcelona, los números que deja Italia "son increíbles" pero era "evidente que algún día les tenía que llegar la derrota". España lo rozó en la Eurocopa y lo terminó consiguiendo en la Liga de Naciones para acceder a la final del domingo.

España y una noche soñada contra Italia en San Siro

Así fue uno de los golazos de España a Italia en San Siro. | Fuente: Rai

La gran sensación del partido fue Gavi que se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de la selección. "Ya sabíamos de que pie cojea, ha estado muy bien, es totalmente anormal que haya un jugador con esa personalidad y ese fútbol con 17 años".



"Es un perfil de interior típico de nuestro sistema, un jugador capaz de jugar entre líneas, que no pierde el balón, con unas cualidades físicas que se han visto. No solo es el futuro de la selección, es el presente", elogió.



Para Luis Enrique no fue el mejor partido de su selección y apuntó a algunos errores que analizará para corregirlos en la final. "Mañana analizaré el partido porque hay cosas a mejorar en tema posicional. Con un entrenamiento y medio plantearlo como han hecho los jugadores me hace estar muy satisfecho. Genera mucha satisfacción su rendimiento".



A la espera de la evolución de Ferran Torres de un fuerte golpe que le hizo ser sustituido, advirtió que no correrá "ningún riesgo con el jugador" y reivindicó su figura como nueve.



"Tengo muchos nueve, no solo a Ferran y Mikel que han estado espectaculares con movimientos al espacio. Llegamos a gol no solo con un jugador, Ferran hace mucho gol porque tiene esa capacidad, su posición natural es de extremo pero pisamos el área con muchos jugadores. Cuatro o cinco están en el área para hacer gol", valoró. (EFE)

