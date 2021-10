Ferrán Torres milita en el Manchester City. | Fuente: AFP

Ferrán Torres, autor de los dos tantos del triunfo de España en San Siro ante Italia que dieron el pase a la final de la Liga de Naciones, se sometió a pruebas en la mañana del jueves, que confirmaron que no sufre rotura en el dedo del pie derecho en el que recibió un fuerte un golpe.



Ferrán Torres sufre un traumatismo en el pie derecho, según informaron a Efe fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y su presencia en la final del domingo irá en función de su evolución.



Tras realizarse un estudio médico y no ejercitarse con el resto de sus compañeros, guardará reposo durante el día y el jugador es optimista. Ferrán confía en protagonizar una buena evolución para disputar el domingo la final de la Liga de Naciones en San Siro.



"No correremos ningún riesgo con el jugador. Puede estar tranquilo su club", afirmó el seleccionador Luis Enrique Martínez tras el partido ante Italia, en el que un golpe sufrido en la primera parte hizo llegar renqueante al descanso al goleador español y tener que pedir el cambio nada más iniciarse la segunda mitad.

El ganador de Francia y Bélgica será el rival de España de Luis Enrique.

Ferran Torres anotó dos goles en España vs Italia. | Fuente: DirecTV Sports





NUESTRO PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.