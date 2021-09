Luis Enrique | Fuente: UEFA

Este jueves España venció por 2-0 a Kosovo por las Eliminatorias en un partido que trajo como principal sorpresa el nivel de complicación de los españoles por llevarse el triunfo a lo largo del partido. Por su parte, Luis Enrique, entrenador del equipo, dio sus impresiones.

"El partido ha sido como un parto pero con complicaciones, ha costado desde el principio. Hemos cometido muchos errores, hemos tenido muchas imprecisiones y hemos sufrido porque eso les ha dado aire. Ha sido un gran alivio marcar el segundo gol, que acabara el partido y ver el resultado que todos esperamos", sostuvo Luis Enrique en conferencia de prensa.

En la misma línea de la crítica, el entrenador español precisó: "No hemos estado finos. Ellos han estado ordenados en defensa, el campo no estaba bien y nos ha costado. Hay que adaptarse al campo".Sin embargo, consideró que es un triunfo justo: "No hay dudas de que hemos merecido ganar y hemos llevado el peso del partido. ¿Alguien dudaba de la igualdad del fútbol? La actitud siempre ha sido buena y los errores hay que aceptarlos".

Próximos partidos de España:

En la fecha de Eliminatorias de octubre, el cuadro español tendrá medrise ante Grecia y Suecia para definir el pase al Mundial. Al respecto, Luis Enrique agregó: "Espero que octubre sea otro cantar y en los próximos partidos estemos más rodados".





