Robert Lewandowski se queda solo en el ataque de Polonia | Fuente: EFE

Arkadiusz Milik, delantero de la selección polaca se perderá la Eurocopa por una lesión de menisco en su rodilla izquierda, lo que deja a Robert Lewandowski como única opción sólida adelante.



La Federación Polaca de fútbol informó que el delantero de 27 años "admite que, a pesar de su progreso (en recuperarse de la lesión), no se sentía al cien por cien preparado para competir en el torneo con total efectividad".



Milik, jugador cedido por el Nápoles al Olympique de Marsella a principios de año, sufrió un problema en su rodilla izquierda durante la última jornada de la Ligue 1 francesa en un partido contra el Metz.



La baja del artillero polaco se suma a la de Piatek, del Hertha Berlín, el otro delantero que, junto a Lewandowski, cifraba las esperanzas goleadoras de la selección.



A pesar de su delicado estado, el seleccionador Paulo Sousa decidió convocar a Milik con la esperanza de contar con él para el debut en el Europeo que tendrá lugar el próximo 14 de junio contra Eslovaquia.



Milik ha estado entrenando con el grupo con total normalidad, aunque no fue alineado en el amistoso contra Rusia del pasado 1 de junio para no arriesgar su recuperación.



Informe médico de Polonia

Tras ser examinado por el doctor Ramón Cugat en Barcelona, Milik se mostró incapaz de entrenar a un ritmo normal y descartó participar en el Europeo, a pesar de que en las tres últimas jornadas de entrenamiento pudo ejercitarse con el grupo y en solitario a un buen nivel.



"El personal médico de la selección polaca sabía desde la llegada de Milik que su lesión no era grave, sino dolorosa, y que podría recuperarse antes del inicio del torneo", comunicó la Federación polaca, que calificó al entrenamiento del lunes como decisivo para comprobar la evolución de la lesión.



Esta baja obligará a Sousa a plantearse si recurre a Swierczok, delantero del Piast Gliwice, como recambio en el ataque, o si opta por un sistema más conservador en el que Lewandowski lleve en solitario la batuta ofensiva de la selección.



Polonia juega hoy su último amistoso de preparación contra Islandia, selección que no consiguió clasificarse para el Europeo y que viene de ganar in extremis a Islas Feroe por 1-0.



Los polacos son rivales de España en el campeonato europeo, donde Suecia y Eslovaquia completan el grupo E.

(Con información de EFE)

