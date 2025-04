Fabián Bustos tras ser presentando como técnico de Olimpia: "Estoy en el lugar donde quiero estar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fabián Bustos inicia una nueva etapa en su carrera. Este jueves, el extécnico de Universitario de Deportes fue anunciado como nuevo estratega de Olimpia y —de inmediato— empezó a trabajar de cara a los partidos del fin de semana y de Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, tras entrenamientos de la mañana, el argentino indicó que es "un gusto" llegar a la institución más grande Paraguay y que su decisión de aceptar la oferta del Decano se debe a que le permitirá conseguir algunos objetivos que tiene trazado en su carrera como entrenador.

"Es un gusto estar en esta institución, la más grande de Paraguay. Estoy viendo los números que se ganó en la Libertadores y estoy muy feliz de poder estar en este gran club", indicó en un inicio.

"Me acerqué para seguir buscando objetivos que tengo en mi vida, en mi carrera. Estoy convencido de que siempre quería llegar. Estoy en el lugar donde quiero estar. Seguramente estará difícil poder conseguir el Apertura, pero mientras los números estén hay que seguir, hay que sumar para el Acumulado y conseguir un título, que es lo que más quiero", complementó.

Fabián Bustos y su opinión del fútbol paraguayo

Al ser consultado sobre su opinión del fútbol paraguayo, indicó que es competitivo y destacó el buen momento que viene atravesando la selección de ese país.

"Siento que el fútbol paraguayo está compitiendo muy bien. En Selección se ha levantado y eso nos pone contentos a todos, me imagino, porque es muy importante que la Selección esté en el Mundial. La llegada de Gustavo (Alfaro) le ha dado una inyección anímica a un buen grupo de jugadores", dijo al inicio.

"Sobre la liga, veo una liga competitiva. Miro mucho fútbol. Veía algunos partidos, no diré que todos, pero seguía. He enfrentado a equipos paraguayos en torneos internacionales, he conversado con entrenadores. Es una liga difícil, dura, y lo que más me gusta es toda la cercanía, que tienes menos desgaste por los viajes, por la logística. Lo que quiero es ser competitivo, intentar conseguir un título más", finalizó.