Alexandr Hleb fichó por Barcelona en 2008 | Fuente: EFE

Con 38 años encima, el bielorruso Alexandr Hleb anunció su retiro del fútbol profesional, teniendo la posibilidad de haber jugado en la Bundesliga, Premier League y La Liga, entre las principales competencias de Europa por donde pasó.

“Estoy cansado. Mi organismo ya no se recupera como antes, pero amo el fútbol. En cuanto veo un partido por televisión, ya lo echo de menos”, mencionó en entrevista con EFE.

En 2008, cuando Barcelona comenzaba una nueva etapa con Pep Guardiola como entrenador, Hleb fue uno de los pedidos del técnico y pudo enrolarse al elenco azulgrana tras tres temporadas con el Arsenal inglés. Sin embargo, aquella etapa no ha quedado entre sus mejores recuerdos.

“Fue totalmente culpa mía, no de Guardiola. Él hizo todo lo posible para que me adaptara rápido al país y al grupo, y que aprendiera el idioma. Yo mismo me comporté como un tonto. El colectivo era muy bueno. Lamento no haber aprendido a hablar español. Guardiola es un gran técnico, pero es verdad que debutaba como entrenador del primer equipo. Quería éxitos rápidos. Cuando once futbolistas juegan a gran nivel, ya no quieres cambiar”, señaló.

Para unirse al conjunto catalán, Hleb dejó el Arsenal, donde ahora considera haber tenido la etapa más feliz de su carrera. “El Arsenal fue la etapa más feliz de mi vida. Trabajar con Wenger es lo mejor que me podía haber pasado. Apreciaba y apoyaba a cada futbolista de manera personalizada. Siempre se preocupaba por nosotros. Sacaba lo mejor de cada jugador", indicó.